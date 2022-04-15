Учредители бренда Игорь и Оксана Коваленко не перестают работать над обеспечением плитоносок нашим бойцам. С началом войны многие украинские бренды переквалифицировались и вместо привычных нарядов начали шить одежду и бронежилеты для военных.

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Еще с начала марта бренд вышиванок принял решение наладить производство плитоносок, которые будут защищать наших бойцов. Тогда основатели бренда закупили необходимые липучки, стропы, фастексы, люверсы, рамки, кпопки, армированные нити и киперную тесьму.

На инстаграмм-странице для поклонников показали процесс создания бронежилетов, выработка которых сложна по структуре.

Оксана Коваленко сделала фото с плитоносками и отметила, что 410 изделий отправились на передовую.