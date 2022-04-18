В воскресенье, 17 апреля, мир праздновал католическую Пасху. Впрочем, модель Алина Байкова отправилась вместе с Александрой Зарицкой в ​​церковь святого Юра – украинскую греко-католическую церковь в Мангеттене.

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Алина Байкова переехала жить в Нью-Йорк много лет назад. В США девушка работает моделью, впрочем, до войны часто приезжала в Украину.

Уже несколько недель подряд в Нью-Йорке находится солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и друзья, поэтому две украинки собрались на Богослужение собрались в церковь, предназначенную для нашей диаспоры и всех украинских американцев, проживающих в США и сохраняющих наши традиции.

На фоне церкви Алина предстала рядом с Александрой и друзьями. Она надела светло-серую водолазку, коричневую юбку и белые кроссовки Hermes. Ее образ дополнил коричневый платок на голове, солнцезащитные очки и кремовая сумка Bottega Veneta Mini Jodie.



Алина Байкова посвятила иву в Нью-Йорке / Фото из инстаграмма

Кроме фотографии возле церкви, Алина еще сделала фото на площади Тараса Шевченко в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой с ивовыми веточками, перевязавшими сине-желтой лентой в цветах украинского флага.



Алина Байкова посвятила иву в Нью-Йорке / Фото из инстаграмма

"С Вербным Воскресением! Счастливой Пасхи! Счастливого Песаха и Счастливого Рамадана", – написала Алина Байкова.



Алина Байкова посвятила иву в Нью-Йорке / Фото из инстаграмма