Автором рубашки, которую одела в марте королева Летиция, является жительница Мадрида, проживающая в Испании уже много лет.

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Журналисты испанского издания разыскали автора невероятной вышиванки и пообщались о ее хобби – вышивать рубашки. Известно, что мастера зовут Ольга Соловей, родом женщина из Ивано-Франковска, эмигрировала в Мадрид задолго до войны в Украине.

По ее словам, она вышивала рубашку в мирное время, и даже представить не могла, что ее изделие наденет сама королева Испании Летиция.

Подруга послала мне в фейсбуке фото. Я просто не могла в это поверить, но сразу узнала свою рубашку. Я сама сделала эти манжеты без пуговиц с застежкой-липучкой. Я очень была удивлена и чувствую гордость,

– рассказала Ольга Соловей.

Рубашка была выставлена на продажу в одном из украинских магазинов в Мадриде. Туда однажды пришел человек из окружения королевы, которая приобрела эту рубашку. Впоследствии жена короля Филиппа VI надела вышиванку во время одного рабочего выхода.



Королева Летиция в вышиванку / Фото Getty Images

Вышиванка – это традиционная одежда. У всех украинцев она дома. При Советском Союзе она была запрещена носить в общественных местах. Когда мы отделились от России, люди снова начали ее носить,

– рассказала Ольга испанскому изданию.

Украинка научилась вышивать еще совсем маленькой. Ее учила мама Анна и бабушка Мария, когда ей было всего десять лет.



Ивано-Франковская Ольга Соловей / Фото из издания El Periódico de España

Ольга рассказала, что теперь намерена открыть собственный бизнес в Мадриде. Естественно, это будет магазин с собственными вышиванками, похожими по стилю к вышиванке, которую одела королева Летиция. Магазин планирует гордо назвать "Украинская вышиванка". Кроме рубашек, там будут выставлены на продажу картины, вышитые крестиком.

По словам Ольги, шитье успокаивает ее, особенно в такие трудные времена для Украины. У женщины осталась мать в Украине, поэтому она тоже очень переживает.

Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. У Ольги нет иллюзий, но она не верит, что в мае этого года война закончится, и ее брат вместо черно-белой майки в полоску сможет одеть вышиванку.

Что интересно, недавно старшая дочь Летиции и Филиппа VI принцесса Леонор надела традиционный наряд украинцев – вышиванку. В ней она вместе с семьей приехала в центр беженцев, где находятся украинцы.