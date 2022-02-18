Моника Беллуччи восхитила сеть фотосессией для китайского глянца Schön: удивительные кадры
Источник:инстаграм Моники Беллуччи
Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в фантастической фотосессии для китайского глянца Schön. Звезда красовалась на обложке февральского номера.
57-летняя актриса очаровала многомиллионную армию поклонников очаровательными фотографиями для страниц модного глянца. Моника в очередной раз доказывает, что выглядеть женственно и привлекательно можно независимо от возраста.
Обратите внимание Зои Кравиц покорила сеть съемкой для глянца Elle в эффектных образах с цветами
Для обложек глянца Беллуччи примеряла бежевое платье на запах, черную балаклаву с металлизированными бусинами и белое пальто с зеленым бисерированным колье.
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Актриса для фотосессии позировала в черном двухъярусном платье с кожаными перчатками и тренче, который примеряла на обнаженное тело.
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Также Моника Беллуччи предстала в сексуальном красном платье с глубоким декольте, золотистом платье с бахромой и кожаном костюме.
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Стилисты одели итальянку в черное боди, широкие кожаные брюки и жакет, создав необыкновенно стильный образ.
Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы
Поклонники кинодивы оценили роскошные фотографии для глянца и засыпали звезду приятными комментариями.
- "Великолепная, просто богиня";
- "Очень элегантная съемка";
- "Какая же вы красивая! У вас так много страсти и харизмы";
- "Прекрасная леди";
- "Королева красоты".