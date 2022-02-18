57-летняя актриса очаровала многомиллионную армию поклонников очаровательными фотографиями для страниц модного глянца. Моника в очередной раз доказывает, что выглядеть женственно и привлекательно можно независимо от возраста.

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Для обложек глянца Беллуччи примеряла бежевое платье на запах, черную балаклаву с металлизированными бусинами и белое пальто с зеленым бисерированным колье.



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Актриса для фотосессии позировала в черном двухъярусном платье с кожаными перчатками и тренче, который примеряла на обнаженное тело.



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Также Моника Беллуччи предстала в сексуальном красном платье с глубоким декольте, золотистом платье с бахромой и кожаном костюме.



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Стилисты одели итальянку в черное боди, широкие кожаные брюки и жакет, создав необыкновенно стильный образ.



Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Поклонники кинодивы оценили роскошные фотографии для глянца и засыпали звезду приятными комментариями.