57-річна акторка зачарувала багатомільйонну армію прихильників чарівними світлинами для сторінок модного глянцю. Моніка вчергове доказує, що виглядати жіночно і привабливо можна незалежно від віку.

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Для обкладинок глянцю Беллуччі приміряла бежеву сукню на запах, чорну балаклаву з металізованими намистинами та біле пальто із зеленим бісерованим кольє.


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Акторка для фотосесії позувала у чорній двоярусній сукні зі шкіряними рукавицями та тренчі, який приміряла на оголене тіло.


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Також Моніка Беллуччі постала в сексуальній червоній сукні з глибоким декольте, золотистому платті з бахромою та шкіряному костюмі.


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Стилісти одягнули італійку в чорне боді, широкі шкіряні штани та жакет, створивши надзвичайно стильний образ.


Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Прихильники кінодіви оцінили розкішні світлини для глянцю та засипали зірку приємними коментарями.

  • "Чудова, просто богиня";
  • "Дуже елегантна зйомка";
  • "Яка ж ви красива! У вас так багато запалу та харизми";
  • "Прекрасна леді";
  • "Королева краси".