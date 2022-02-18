57-річна акторка зачарувала багатомільйонну армію прихильників чарівними світлинами для сторінок модного глянцю. Моніка вчергове доказує, що виглядати жіночно і привабливо можна незалежно від віку.

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Для обкладинок глянцю Беллуччі приміряла бежеву сукню на запах, чорну балаклаву з металізованими намистинами та біле пальто із зеленим бісерованим кольє.



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Акторка для фотосесії позувала у чорній двоярусній сукні зі шкіряними рукавицями та тренчі, який приміряла на оголене тіло.



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Також Моніка Беллуччі постала в сексуальній червоній сукні з глибоким декольте, золотистому платті з бахромою та шкіряному костюмі.



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Стилісти одягнули італійку в чорне боді, широкі шкіряні штани та жакет, створивши надзвичайно стильний образ.



Розкішна фотосесія Моніки Беллуччі / Фото з інстаграму акторки

Прихильники кінодіви оцінили розкішні світлини для глянцю та засипали зірку приємними коментарями.