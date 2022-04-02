Мэри Фуртас рассказывает, что до войны не строила никаких планов. Она будто чувствовала, что что-нибудь случится.

Смотрите также Ракета повредила дом Юлии Магдич в Киеве: дизайнер переехала во Львов и помогает армии

"У меня было почти упаковано несколько чемоданов, я начала их дополнять и услышала бомбы в области где-то. Мое тело просто парализовало от страха, все было как в тумане. Сложили все в машину и поехали на границу", – сказала Мэри Фуртас.

Еще в первые дни войны Мэри рассказывала, что заплатила всей команде зарплату за месяц и еще одну за следующий. Через две недели войны бренд решил продолжать работу.

Еще до войны Мэри Фуртас направила в фонд "Вернись живым" 100 тысяч гривен. Во время войны дизайнер сделали аналогичный вклад во второй раз.

Работать – не только отличный способ эффективно помочь государству, но и самый простой и доступный способ успокоиться в условиях войны»,

– рассказала основательница бренда CULTNAKED.

Мэри Фуртас сейчас находится в Порто. Она отметила, что пока не видит своего возвращения в Украину и будет работать дистанционно и искать новые ресурсы и способы делать новые релизы.

Как и большинство находящихся в безопасности беженцев, Мэри все равно скучает по Киеву.