В определенный период времени открытые пальцы ног числились воплощением изысканности. В золотой век Голливуда эта обувь дополняла любой образ – от купальников до платьев.

Читайте также 6 простых способов носить джинсы весной: образы, которые вы можете повторить

Впервые обувь peep-toe появилась в 1940-х годах, а затем волной возвращения стали 2000-е годы. Теперь обувь с открытыми пальцами будет дополнять образы модниц в 2023 году.

Грандиозный возврат обуви peep-toe подтвердили показы весна-лето 2023. Peep-toe – это обувь с открытым носком на массивной платформе.

Среди босоножек бренды представили мюли с открытым носком. Carolina Herrera сделали ставку на женскую версию с бантом.

Acne Studios презентовали сапоги с открытым носком в клетку веши вместе с лосинами в соответствии с верхом, создав определенный total look. Виктория Бекхэм сделала такую обувь своей униформой и соединила с юбками-карандашами и вязаными свитерами. Возвращение peep-toe произошло благодаря ей.

Открытые пальцы также наблюдались в гладиаторской обуви на шнуровке, а также в коллекциях брендов Armani, Louis Vuitton и Balmain. Теперь застоявшаяся обувь в нашем шкафу вернулась, чтобы остаться.



Трендовая обувь на весну 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на весну 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на весну 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на весну 2023 / Фото с Vogue



Трендовая обувь на весну 2023 / Фото с Vogue