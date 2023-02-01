Можно с уверенностью сказать, что джинсы подходят под любые жизненные случаи. Их мы одеваем на работу, встречи, свидания или прогулки с друзьями. Они являются неизменным элементом гардероба, который считается базой и никогда не выходит из моды.

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Варианты ношения джинсов просто безграничны. Предлагаем вашему вниманию стильные варианты ношения джинсов не только в базовом голубом цвете, но и в интересном сером и темно-синем.

Монохромный образ

Инстаграм-модница создала монохромный образ на основе широких серых джинсов и укороченного серого свитера. В начале весны еще будет довольно прохладно, так что не стоит этот элемент гардероба сразу откладывать. Джинсы модница соединила с кремовыми биркенштоками и сумкой Gucci.

Рубашка + джинсы

Подберите к голубым джинсам рубашку такого же цвета. Сверху наденьте кожаную куртку оверсайз, а для элегантности завершите look босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.

Эффектный кардиган + джинсы

Вырезы в этом году так же популярны, как в предыдущие сезоны. Поэтому можете делать ставку на интересные кардиганы или логсливы, которые подчеркнут вашу женственность. Довершайте изделия с вырезами классическими джинсами.

Денимовый total look

Испанская модница примерила на себе хит весны 2023 – денимовый total look. Само сочетание куртки с джинсами актуально в этом сезоне, как никогда. Разбавляйте образ яркой вязаной сумкой.

Яркий свитер + джинсы

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери придает особую изюминку своему образу благодаря оранжевому свитеру. Свой look девушка дополняет темно-синими джинсами клеш и кремовыми туфлями.

Кожаная куртка + джинсы

Француженка возвращает в этом сезоне моду на обвязываемые вокруг шеи платки. Она дополняет белую базовую футболку классическими джинсами и надевает черную кожаную куртку. Сочетание джинсов с кожанкой – это классика, не имеющая срока.