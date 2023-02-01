Все девушки любят обновлять свой гардероб к началу весны, пишет 24 канал. Период перед началом весны – прекрасное время, чтобы привести в порядок свой гардероб, отложить те вещи, которые уже неактуальны и дополнить новыми элементами гардероба.

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С первыми теплыми днями мы хотим легких, простых и лаконичных образов. Кроме верхней одежды, к которой относятся пальто и тренчи, следует обратить внимание на цвета и аксессуары. А следить за тенденциями вам помогут ведущие it-girls.

Пальто

В начале весны мы снимаем наши пуховики и переодеваемся в пальто. Потом мы заменяем его легкими куртками, тренчем и бомбером. Советуем вам иметь в своем гардеробе пальто классического кроя из самого популярного цвета – черного или кремового, которое будет подходить к любому вашему наряду.



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Нейтральные оттенки

Да, после затяжной зимы нам хочется добавить весной ярких оттенков, впрочем, чтобы иметь хорошую базу, стоит сложить капсулу одежды в нейтральных оттенках. Поэтому присмотритесь к тренчам, лонгсливам, брючным костюмам или спортивным костюмам в базовых цветах.



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Инстаграмм

Инстаграмма-пространство просто переполнено клондайком стильных образов на любой случай жизни. Если у вас не будет вдохновения для создания интересных аутфитов, то присмотритесь к первым весенним образам ведущих мировых модниц.



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Базовая обувь

Все стилисты отмечают, что в вашем гардеробе кроме стильных моделей, обязательно должно найтись место для базовой обуви – это сапоги-челси, белые и черные кроссовки, лоферы.



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest

Аксессуары

Вы уже видимо замечали, какую роль в создании образов играют аксессуары. Они могут очень хорошо дополнить даже самый простой монохромный образ, потому не стоит игнорировать даже минималистичные серьги, цепочки и перстни.

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Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest



Стильные вещи на весну 2023 / Фото из Pinterest