Усі дівчата люблять оновлювати свій гардероб до початку весни, пише 24 канал. Період перед початком весни – чудовий час, аби впорядкувати свій гардероб, відкласти ті речі, які вже неактуальні та доповнити новими елементами гардероба.

Читайте також Широкі, костюмні та карго: як виглядають найкращі штани 2023 року

З першими теплими днями ми хочемо легких, простих та лаконічних образів. Окрім верхнього одягу, до якого належать пальта і тренчі, варто звернути увагу на кольори та аксесуари. А слідкувати за тенденціями вам допоможуть провідні it-girls.

Пальто

На початку весни ми знімаємо наші пуховики та переодягаємося насамперед у пальта. Вже потім ми заміняємо його легкими куртками, тренчем та бомбером. Радимо вам мати у своєму гардеробі пальто класичного крою з найпопулярнішого кольору – чорного чи кремового, яке буде пасувати до будь-якого вашого вбрання.



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Нейтральні відтінки

Так, після затяжної зими нам хочеться додати навесні яскравих відтінків, втім, щоб мати хорошу базу, варто скласти капсулу одягу в нейтральних відтінках. Тому придивіться до тренчів, лонгслівів, штанних костюмів чи спортивних костюмів у базових кольорах.



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Інстаграм

Інстаграм-простір просто переповнений клондайком стильних образів на будь-який випадок життя. Якщо у вас не буде натхнення для створення цікавих аутфітів, то придивіться до перших весняних образів провідних світових модниць.



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Базове взуття

Усі стилісти наголошують на тому, що у вашому гардеробі окрім стильних моделей, обов’язково має знайтися місце для базового взуття – це чоботи-челсі, білі та чорні кросівки, лофери.



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest

Аксесуари

Ви вже мабуть помічали, яку роль у створенні образів відіграють аксесуари. Вони можуть дуже гарно доповнити навіть найпростіший монохромний образ, тому не варто ігнорувати навіть мінімалістичні сережки, ланцюжки та персні.

/

Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні речі на весну 2023 / Фото з Pinterest