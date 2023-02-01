У певний період часу відкриті пальці ніг вважалися втіленням вишуканості. У золотий вік Голлівуду це взуття доповнювало будь-який образ – від купальників до суконь.

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Вперше взуття peep-toe з’явилося у 1940-х роках, а потім хвилею повернення стали 2000-ті роки. Тепер взуття з відкритими пальцями буде доповнювати образи модниць у 2023 році.

Грандіозне повернення взуття peep-toe підтвердили покази весна-літо 2023. Peep-toe – це взуття з відкритим носком на масивній платформі.

Серед босоніжок бренди презентували мюлі з відкритим носком. Carolina Herrera зробили ставку на жіночну версію з бантом.

Acne Studios презентували чоботи з відкритим носком у клітинку віші разом з лосинами відповідно до верху, створивши певний total look. Вікторія Бекхем зробила таке взуття своєю уніформою та поєднала зі спідницями-олівцями та в'язаними светрами. Повернення peep-toe сталося зокрема завдяки їй.

Відкриті пальці також спостерігалися у гладіаторському взутті на шнурівці, а також в колекціях брендів Armani, Louis Vuitton та Balmain. Тепер взуття, яке застоялося в нашій шафі повернулося, щоб залишитися.



Трендове взуття на весну 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на весну 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на весну 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на весну 2023 / Фото з Vogue



Трендове взуття на весну 2023 / Фото з Vogue