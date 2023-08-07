Черный жакет уже много лет является самой универсальной вещью в гардеробе. Он уместен для будничных и праздничных выходов. Этой осенью в вашем гардеробе должно найтись место для идеального черного жакета мужского кроя.

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Черный жакет будет в тренде не только осенью, но и зимой. Свидетельством тому являются коллекции брендов, в которых черный блейзер с массивными плечами является главным элементом образов.



Модные жакеты на осень 2023 / Фото с Vogue



Модные жакеты на осень 2023 / Фото с Vogue

Жакет черного цвета относится к базовым элементам гардероба, поэтому он есть у каждой модницы и инфлюэнсерши. Именно в их профилях вы можете найти для себя много интересных стилизаций. И хотя жакеты с узкой талией тоже в тренде, впрочем, жакет оверсайз является оптимальным вариантом, ведь подойдет под любые образы и поможет создать многослойный образ.

Черный блейзер осенью является эквивалентом осеннего черного пальто, так что он вам точно понадобится в сентябре.



Модные жакеты на осень 2023 / Фото из Pinterest



Модные жакеты на осень 2023 / Фото из Pinterest



Модные жакеты на осень 2023 / Фото из Pinterest



Модные жакеты на осень 2023 / Фото из Pinterest



Модные жакеты на осень 2023 / Фото из Pinterest