Чорний жакет вже багато років є найуніверсальнішою річчю в гардеробі. Він доречний для буденних та святкових виходів. Цієї осені у вашому гардеробі має знайтися місце для ідеального чорного жакета чоловічого крою.

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Чорний жакет буде в тренді не лише восени, але й взимку. Свідченням цього є колекції брендів, у яких чорний блейзер з масивними плечима є головним елементом образів.



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Vogue



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Vogue

Жакет чорного кольору належить до базових елементів гардероба, тож він є у кожної модниці та інфлюенсерки. Саме в їхніх профілях виз можете знайти для себе багато цікавих стилізацій. І хоч жакети з вузькою талією теж в тренді, втім жакет оверсайз є оптимальнішим варіантом, адже підійде під будь-які образи та допоможе створити багатошаровий образ.

Чорний блейзер восени є еквівалентом осіннього чорного пальта, тож воно він вам точно знадобиться у вересні.



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Pinterest



Модні жакети на осінь 2023 / Фото з Pinterest