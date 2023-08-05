Пока в магазинах еще действуют сейлы, у вас есть прекрасная возможность немного забежать вперед и приобрести для себя свитшоты, лонгсливы или свитера в цвете, который будет в тренде осенью 2023 года.

Обратите внимание 3 образа, которые никогда не выходят из моды и прекрасно смотрятся: подборка, которая вам понравится

5 главных цветов осени

Красный

Страстный и сексуальный красный был почти в каждой коллекции известных брендов. Виктория Бекхэм создала монохромный сет из джемпера и юбки, а Prada презентовали кожаный жакет и юбку в одном цвете.



Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue

Розовый

Несмотря на популярность розового цвета, осенью все же следует обратить внимание на его деликатный и нежный оттенок. Несмотря на миловидность этого цвета, бренды предлагают носить его со строгим черным.



Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue

Желтый

Дизайнеры продемонстрировали десятки образов с желтым цветом, так что если вам хочется внести немного разнообразия в осенние будни – присматривайтесь к оранжевому оттенку.



Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue

Металлик

Дизайнерам настолько полюбился оттенок металлик, что, по-видимому, они не собираются прощаться с ним и в новом осеннем сезоне. Носите в серебристом оттенке платье или даже брючный костюм.



Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue

Темно-синий

Универсальный и элегантный оттенок станет осенью вторым черным цветом. Носите темно-синие жакеты, юбку, платье или аксессуары.



Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue