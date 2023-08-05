Пока в магазинах еще действуют сейлы, у вас есть прекрасная возможность немного забежать вперед и приобрести для себя свитшоты, лонгсливы или свитера в цвете, который будет в тренде осенью 2023 года.
Обратите внимание 3 образа, которые никогда не выходят из моды и прекрасно смотрятся: подборка, которая вам понравится
5 главных цветов осени
Красный
Страстный и сексуальный красный был почти в каждой коллекции известных брендов. Виктория Бекхэм создала монохромный сет из джемпера и юбки, а Prada презентовали кожаный жакет и юбку в одном цвете.
Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue
Розовый
Несмотря на популярность розового цвета, осенью все же следует обратить внимание на его деликатный и нежный оттенок. Несмотря на миловидность этого цвета, бренды предлагают носить его со строгим черным.
Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue
Желтый
Дизайнеры продемонстрировали десятки образов с желтым цветом, так что если вам хочется внести немного разнообразия в осенние будни – присматривайтесь к оранжевому оттенку.
Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue
Металлик
Дизайнерам настолько полюбился оттенок металлик, что, по-видимому, они не собираются прощаться с ним и в новом осеннем сезоне. Носите в серебристом оттенке платье или даже брючный костюм.
Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue
Темно-синий
Универсальный и элегантный оттенок станет осенью вторым черным цветом. Носите темно-синие жакеты, юбку, платье или аксессуары.
Актуальные цвета на осень 2023 / Фото с Vogue