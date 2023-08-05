Если вы будете думать над образами и не сможете выбрать для себя что-то в одном стиле, то просто обратитесь в нашу подборку и выберите аутфит, который всегда будет оставаться в моде.

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Джинсы + белая футболка

Если в вашем гардеробе есть белая футболка и джинсы – вы точно не прогадаете, ведь это базовый образ, который актуален независимо от времени года. Вы можете дополнить этот образ любой обувью: вьетнамки, сандалии, босоножки или кроссовки. Для создания более интересного образа – надевайте сверху рубашку оверсайз или жакет.

Брючный костюм

Широкие брюки с высокой талией и свободный жакет оверсайз – лучший брючный костюм. Вы можете комбинировать верх с низом и создавать интересные образы. З жакетом надевать велосипедкы, шорты или юбку, а со штами – кроп-топы, майки или базовые футболки.

Прекрасно смотрится брючный костюм с кроссовками, сандалями или лоферами. Для праздничного выхода выбирайте босоножки на каблуке.

Джемпер + шелковая юбка

Летом совмещайте шелковую юбку с базовой футболкой или майкой, а вот осенью верх заменяйте джемпером. Вы можете использовать монохромный стиль или примерить черно-белый наряд.