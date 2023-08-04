В этом году в моде эстетика Old Money, поэтому европейки применяют в своих образах наряды в стиле "тихой роскоши". Если ваш отпуск не за горами, а вы ищете, что одеть, то присмотритесь к стильным образам инфлюэнсеров.
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Платье с принтом
Летом платья становятся особенно актуальными. Подчеркните деревенский шик яркими цветочными мотивами.
Кожаные сандалии
Летом важно иметь в своем арсенале хорошую пару износостойких кожаных сандалий.
Купальник
Тенденции в купальниках могут изменяться, но классика выдерживает испытание временем. Лучший купальник – сплошной или раздельный одного тона. Выбирайте черный цвет, который никогда не выйдет из моды.
Белые брюки
Белые брюки из льна – летний мастхев. Их можно дополнить базовыми майками или футболками.
Шорты
Сочетайте шорты с бра, рубашками или даже жакетами. Они подойдут к любому стилю обуви.
Сумка из рафии
Летом особенно популярными становятся сумки из рафии. Они хорошо сочетаются со свободными платьями, шортами и джинсами.
Мини платье
Наденьте этим летом игривое минимукню вместе с сандалями. Можете выбирать интересные детали в платье – вырезы на спине или талии.
Панама
Вы не пожалеете, если добавите в свой гардероб панаму. Она вам пригодится, когда будете загорать под палящим солнцем.
Базовая майка
Универсальная базовая майка легко сочетается с любым низом – джинсами, брюками, юбкой и любой обувью.