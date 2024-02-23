Трендовые украшения, которые нельзя обойти вниманием в 2024 году: чем они особенные

Классический, базовый или трендовый наряд требует аксессуаров и украшений. Без них образы могут быть пресными и не интересными.

Украсить образ и сделать его еще лучше помогут украшения. Ими даже стоит дополнять обычные повседневные образы. В 2024 году в моде будут привычные для нас украшения, а также интересные изделия, которые предложили известные дизайнеры.

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Особую любовь дизайнеры имеют к жемчугу, которые уже стал классикой. Также последние несколько лет актуальны моносерьги.

Жемчужины

Серьги или ожерелья из жемчуга всегда добавляют образу элегантности и изысканности, а в вечерних образах становятся главным акцентом. В новом сезоне, кроме сережек или ожерелья, дизайнеры также предлагают надевать кольца с жемчужинками.



Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Цветы

Украшения с цветами будут в моде весь 2024 год. Бренды представили с цветами платья и блузы, а ювелиры подхватили тренд и представили украшения с цветочными мотивами. Теперь модными считаются украшения на шею с бутонами, золотые броши и серьги в виде цветов.



Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Каффы

Чтобы миксовать серьги с чем-то интересным, советуем вам надеть кафф, который обрамляет все ухо. Такая деталь привлекает взгляды и очень красиво смотрится в любом образе.



Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Чокеры

В этом году в моду возвращаются чокеры. Дополняйте свои шеи интересным украшением вместо ожерелья или цепочек. Самыми популярными остаются классические чокеры из бархата или широкие из бисера.



Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Моносерьга

Для разнообразия образов – экспериментируйте с украшениями. Выберите для себя длинную или объемную моносерьгу. Этот аксессуар точно привлечет внимание к вашему аутфиту многих.



Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle