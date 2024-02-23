Украсить образ и сделать его еще лучше помогут украшения. Ими даже стоит дополнять обычные повседневные образы. В 2024 году в моде будут привычные для нас украшения, а также интересные изделия, которые предложили известные дизайнеры.

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Особую любовь дизайнеры имеют к жемчугу, которые уже стал классикой. Также последние несколько лет актуальны моносерьги.

Жемчужины

Серьги или ожерелья из жемчуга всегда добавляют образу элегантности и изысканности, а в вечерних образах становятся главным акцентом. В новом сезоне, кроме сережек или ожерелья, дизайнеры также предлагают надевать кольца с жемчужинками.

Трендовые украшения на 2024 год
Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Цветы

Украшения с цветами будут в моде весь 2024 год. Бренды представили с цветами платья и блузы, а ювелиры подхватили тренд и представили украшения с цветочными мотивами. Теперь модными считаются украшения на шею с бутонами, золотые броши и серьги в виде цветов.

Трендовые украшения на 2024 год
Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Каффы

Чтобы миксовать серьги с чем-то интересным, советуем вам надеть кафф, который обрамляет все ухо. Такая деталь привлекает взгляды и очень красиво смотрится в любом образе.

Трендовые украшения на 2024 год
Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Чокеры

В этом году в моду возвращаются чокеры. Дополняйте свои шеи интересным украшением вместо ожерелья или цепочек. Самыми популярными остаются классические чокеры из бархата или широкие из бисера.

Трендовые украшения на 2024 год
Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle

Моносерьга

Для разнообразия образов – экспериментируйте с украшениями. Выберите для себя длинную или объемную моносерьгу. Этот аксессуар точно привлечет внимание к вашему аутфиту многих.

Трендовые украшения на 2024 год
Трендовые украшения на 2024 год / Фото Elle