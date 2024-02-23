Прикрасити образ та зробити його ще кращим допоможуть прикраси. Ними навіть варто доповнювати звичайні повсякденні образи. У 2024 році в моді будуть звичні для нас прикраси, а також цікаві вироби, які запропонували відомі дизайнери.
Цікаво Актуальні сумки, які будуть популярними навесні: цікава та модна добірка
Особливу любов дизайнери мають до перлин, які вже стали класикою. Також останні кілька років актуальними є моносережки.
Перлини
Сережки чи намиста з перлин завжди додають образу елегантності та вишуканості, а у вечірніх образах стають головним акцентом. У новому сезоні, окрім сережок чи намиста, дизайнери також пропонують одягати каблучки з перлинками.
Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle
Квіти
Прикраси з квітами будуть в моді увесь 2024 рік. Бренди представили з квітами сукні та блузи, а ювеліри підхопили тренд та представили прикраси з квітковими мотивами. Тепер модними вважаються прикраси на шию з бутонами, золоті брошки та сережки у вигляді квітів.
Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle
Кафи
Щоб міксувати сережки з чимось цікавим, радимо вам одягнути кафф, який обрамляє все вухо. Така деталь привертає погляди та дуже красиво виглядає в будь-якому образі.
Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle
Чокери
Цього року в моду повертаються чокери. Доповнюйте свої шиї цікавою прикрасою замість намиста чи ланцюжків. Найпопулярнішими залишаються класичні чокери з оксамиту чи широкі з бісеру.
Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle
Моносережка
Для урізноманітнення образів – експериментуйте з прикрасами. Оберіть для себе довгу чи об’єму моносережку. Цей аксесуар точно приверне увагу до вашого аутфіту багатьох.
Трендові прикраси на 2024 рік / Фото Elle