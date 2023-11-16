Но свитера могут не только дарить уют, но и успешно дополнять любой образ. Всё зависит от фасона, материала и цвета. Подборку наиболее актуальных вариантов – собрал 24 Канал.

Вау Как стильно одеться осенью: 5 лучших образов модниц

Свитер с вырезом

Свитер с V-образным вырезом – необходимый элемент для формирования базового гардероба. Его можно сочетать с разными брюками, джинсами и юбками. Играя с тканями и цветами, можно добиться великолепного вида.



Свитер с V-образным вырезом / Фото Pinterest

Свитер-оверсайз

Очень удобная вещь, которая подойдет каждой. Самым смелым советуют одевать такой джемпер на голое тело вместо платья. Будет очень эффектно. Длинные свитера стильно комбинируются с высокими сапогами или грубыми ботинками.



Свитер-оверсайз / Фото Pinterest

Пушистый свитер

Актуальная модель на сезон – осень-зима 2023-2024. Модницы будут довольны, ведь в такой одежде очень тепло и уютно. К тому же такой джемпер – хороший на вид. Не нужно жертвовать своим комфортом ради красоты.



Пушистый свитер / Фото Pinterest

Короткий свитер

Укороченные джемпера подойдут всем, особенно людям невысокого роста. Они круто сочетаются с юбками-миди или джинсами с высокой посадкой. Нейтрального цвета или яркого, это вам выбирать.



Укороченный свитер / Фото Pinterest

Вололазка

Если вы не хотите ошибиться с выбором свитера на ближайший сезон, стоит остановиться именно на водолазке. Это база, которая никогда не выходит из моды. Особенно легко складывать луки с белыми, черными и бежевыми оттенками.



Водолазка / Фото Pinterest