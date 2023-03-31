Сумка – самый популярный элемент гардероба многих девушек, пишет 24 канал. Этот аксессуар помогает сделать наш образ более стильным и интересным. Дизайнеры представили немало интересных сумок, на которые нужно обратить внимание в этом сезоне.

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В стиле нулевых

Нулевые уже активно ворвались в наши тренды. Модные инфлюэнсеры все чаще начали дополнять свои весенние образы яркими аксессуарами, на которые мы рекомендуем вам обратить внимание.



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Гигантские

В наши тренды мало входит мода на гигантский размер сумки. Такую габаритную сумку во время недавнего выхода продемонстрировала нам всем Рози Гантингтон-Уайтли и Оливия Уайлд. Они выбрали сумку от Saint Laurent, которая станет хорошим спутником для путешествий, поскольку очень вместительна и удобна.



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Интересные

В моде сейчас много сумок в виде сердечек. Модницы дополняют ими свои стильные аутфиты, так что если вы хотите быть в тренде, приобретите себе на весенне-летний сезон сумку в виде выпуклого сердца.



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest

Классика

Индустрия моды так устроена, что одну трендовую сумку, которая была популярной целый сезон, впоследствии оттенит другая сумка, впрочем среди многих моделей всегда актуальной будет классика, поэтому стоит иметь в своем гардеробе аксессуар, который подойдет ко всему.



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest



Модные сумки на весну 2023 / Фото из Pinterest