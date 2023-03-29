И если цветы нашли свое место буквально повсюду – на платьях, чокерах, обуви и сумках, то сердца нашли свое место среди аксессуаров. Сентементальный аксессуар вернулся в моду в виде кулона с новым размахом и теперь завершает образы с цепочками.

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Надеть аксессуар с сердцем – самый простой вариант, который поможет вам быть в тренде этого года. Такие украшения позволят вам находиться в центре внимания и помогут создать актуальный образ.

Инстаграм-модницы делают ставку не на изящных сердечках из ювелирных магазинов, а на массивных объемных изделиях. Да, они дополняют выпуклыми сердечками худи, майки, топы и корсеты.

Модель Белла Хадид выбрала для себя большое сердце на черной веревке, которым дополнила синий лонгслив и костюм в клеточку, состоявший из жакета и юбки. Эффектный образ она дополнила очками.



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest



Кулон с сердечком – интересный аксессуар на весну / Фото из Pinterest