І якщо квіти знайшли своє місце буквально всюди – на сукнях, чокерах, взутті та навіть сумках, то сердця знайшли своє місце серед аксесуарів. Сентементальний аксесуар повернувся в моду у вигляді кулону з новим розмахом і тепер довершує образи з ланцюжками.

Читайте також Сумка розміру XL – тренд 2023 року: добірка цікавих аксесуарів

Одягнути аксесуар з серцем – найпростіший варіант, який допоможе вам бути в тренді цього року. Такі прикраси дозволять вам бути в центрі уваги та допоможуть створити актуальний образ.

Інстаграм-модниці роблять ставку не на витончених сердечках з ювелірних магазинів, а на масивних об’ємних виробах. Так, вони доповнюють опуклими сердечками худі, майки, топи і корсети.

Модель Белла Хадід обрала для себе велике серце на чорній мотузці, яким доповнила синій лонгслів та костюм у клітинку, що складався з жакета і спідниці. Ефектний образ вона доповнила окулярами.



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest



Кулон з сердечком – цікавий аксесуар на весну / Фото з Pinterest