Минулого року сумка-тоут Icare Saint Laurent стала улюбленим аксесуаром інфлюенсерів завдяки позачасовому дизайну та своїм максимальним пропорціям.

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Цьогоріч Ентоні Ваккарелло додав до своєї лінійки ще одну цікаву модель сумки розміру максі з назвою Es, яку нещодавно презентував. Цю сумку він презентував у рідному місті Сен-Лорана. Нещодавно цим виробом доповнила свої образи Розі Ганінгтон-Вайтлі та Олівія Вайлд.



Сумка розміру XL здобуває популярність / Фото з Vogue



Сумка розміру XL здобуває популярність / Фото з Vogue

Завдяки своєму великому розміру таку сумка підходить для подорожей. Вона має великий силует та довгі ручки, а також знімний шкіряний ремінець, який можна носити через плече.

Сумка розміру XL виготовлена із телячої шкіри з фірмовим ромбоподібним тисненням Saint Laurent і яскравим логотипом Cassandre у центрі. Вона ідеально підійде для вихідних за містом, щоб взяти з собою все необхідне.



Сумка розміру XL здобуває популярність / Фото з Vogue