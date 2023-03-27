2023 став роком повернення модних трендів, пише 24 канал. Яскравим прикладом цьому стало повернення аксесуару з 80-х років – великої квіткової аплікації.

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Квіткова прикраса посіла чільне місце у гардеробі модниць, тож вони вже активно носять вбрання з квітами та навіть довершують свої образи чокером з масивною квіткою.

Флористичний мотив знайшов своє місце на сукнях, спідницях та топах. Дизайнери навіть створили витончені туфлі з квітковою аплікацією. Найчастіше модниці приміряють аксесуар з квіткою, який дозволяє додати аутфіту цікавої родзинки.

Аксесуар з масивною квіткою вже став вірусним та заполонив серця багатьох трендсеттерок. Ідеальним спільником до такого аксесуару є вбрання для унікальних та святкових виходів – білосніжні жакети, стримані чорні блейзери чи яскраві корсети.

Цього року особливу увагу у наших образах займає денім, тож якщо ви створили цікавий образ на основі джинсів та корсету – не бійтеся приміряти чокер з денімовою квіткою, яка стане ідеальним довершенням до такого монохромного аутфіту.

Завдяки такому аксесуару можна отримати нескінченну кількість образів, тож експериментуйте та надихайтеся образами стильних дівчат.