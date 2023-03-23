Мініверсія сумки хобо з переплетеною шкірою досі залишається популярно, пише 24 канал. Найчастіше модниці доповнюють свої образи класичною чорною чи молочною сумкою, втім їхні образи також довершують кольорові варіанти – лаймові, жовті чи коралові.

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Завдяки зіркам стрітстайлу сумка The Mini Jodie стала it-bag у 2021 році та досі впевнено займає чільне місце у їхньому гардеробі. Шведська модель Ельза Госк досі не може відмовитися від улюбленого аксесуара, який носить вже кілька років.

Схожу сумку із зажостями представив бренд Miu Miu. Зірки стрітстайлу також часто використовують цю модель у своїх аутфітах.

Загалом, якщо вам дещо проїлася ця модель, то ви можете робити ставку на схожі за формою моделі у формі півмісяця.

Модель Кендалл Дженнер від осені носить сумку Sardine від Bottega Veneta у формі невеличкого зігнутого мішечка, металічна ручка якої зроблена у формі риби. Є велика ймовірність того, що ця сумка зовсім скоро перевершить мінімалістичну версію Mini Jodie та стане головним аксесуаром сезону.