За допомогою аксесуарів навіть будь-який звичайний образ матиме стильний вигляд, пише 24 канал. Такий аксесуар як пов’язка – не лише стильний, але й практичний.

Читайте також Зіпсують увесь образ: 3 антитрендових сумки, яких треба позбутися

Якщо носити її з розпущеним волоссям, то пов’язка допомагає прибрати зайве волосся з обличчя. Раніше її часто використовували під час занять спортом. Найпопулярнішими пов’язками є чорні та молочні. Дівчата створюють з ними монохромні образи або ж просто доповнюють таким аксесуаром свої стильні аутфіти.

Об’ємні квіти стали новим модним аксесуаром на весняно-літній сезон. Дівчата одягають з масивним бутоном троянди чокер та сукні. Квітки з’явилися навіть на взутті. Квіткові аксесуари зараз перебувають на піку популярності. Під час показів весна-літо 2023 такі аксесуари красувалися на блузах та кардиганах, спідницях та сумках.

Ну і звісно, що жоден весняно-літній сезон не обходиться без сонцезахисних окулярів. У виборі окулярів не варто себе обмежувати, тож обирайте моделі з класичною білою або чорною оправою, робіть ставку на колір та чорне або коричневе скло.