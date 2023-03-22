Часом в продажі ще можна поміти антитрендові сумки, які вже давно не модні, пише 24 канал. На жаль, на інтернет-просторах все частіше можна помітити аксесуари, які зовсім не додають образу особливості, а навпаки, можуть все зіпсувати.

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Бананка

Поясні сумки вже не користуються такою популярністю, як це було раніше. Зараз бананки практично вийшли з ужитку, а модниці використовують натомість сумки через плече, які виглядають набагато стильніше.



Антитрендові сумки весни / Фото з Pinterest

Сумка "бочка"

Сумки "бочки", які були популярні ще в 2000-х роках зараз стали повністю антитрендовими. Ця модель сумки майже не використовується жодними знаменитостями та модницями, тож якщо ви знайдете таку у своєму гардеробі, то краще таки з нею розпрощатися.



Антитрендові сумки весни / Фото з Pinterest

Прозора

Сумки з прозорого матеріалу була популярною короткий період часу, тож тренд на неї вже давно минув. Якщо ви не хочете зловити на собі дивні погляди людей, які будуть розглядати вміст речей у вашій сумці, то краще оберіть для себе класичну чорну сумку.



Антитрендові сумки весни / Фото з Pinterest