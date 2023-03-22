Иногда в продаже можно заметить антитрендовые сумки, которые уже давно не модны, пишет 24 канал. К сожалению, на интернет-пространствах все чаще можно заметить аксессуары, которые совсем не придают образу особенности, а наоборот, могут все испортить.

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Бананка

Поясные сумки уже не пользуются такой популярностью, как это было раньше. Сейчас бананки практически вышли из обихода, а модницы используют сумки через плечо, которые выглядят гораздо стильнее.



Антитрендовые сумки весны / Фото из Pinterest

Сумка "бочка"

Сумки "бочки", которые были популярны еще в 2000-х годах, сейчас стали полностью антитрендовыми. Эта модель сумки почти не используется никакими знаменитостями и модницами, так что если вы найдете такую в своем гардеробе, то лучше с ней распрощаться.



Антитрендовые сумки весны / Фото из Pinterest

Прозрачная

Сумки из прозрачного материала были популярны короткий период времени, поэтому тренд на нее уже давно истек. Если вы не хотите поймать на себе странные взгляды людей, которые будут рассматривать вещи в вашей сумке, то лучше выберите для себя классическую черную сумку.



Антитрендовые сумки весны / Фото из Pinterest