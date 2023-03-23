С помощью аксессуаров даже любой обычный образ будет выглядеть стильно, пишет 24 канал. Такой аксессуар как повязка – не только стильный, но и практичный.

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Если носить ее с распущенными волосами, то повязка помогает убрать лишние волосы с лица. Раньше ее часто использовали на занятиях спортом. Самыми популярными повязками черные и молочные. Девушки создают с ними монохромные образы или просто дополняют таким аксессуаром свои стильные аутфиты.

Объемные цветы стали новым модным аксессуаром на весенне-летний сезон. Девушки одеваются с массивным бутоном розы чокер и платья. Цветки появились даже на обуви. Цветочные аксессуары сейчас находятся на пике популярности. Во время показов весна-лето 2023 года такие аксессуары красовались на блузах и кардиганах, юбках и сумках.

Да и конечно, что ни один весенне-летний сезон не обходится без солнцезащитных очков. В выборе очков не стоит себя ограничивать, выбирайте модели с классической белой или черной оправой, делайте ставку на цвет и черное или коричневое стекло.