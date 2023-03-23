Миниверсия сумки хобо с переплетенной кожей до сих пор остается популярной, пишет 24 канал. Чаще всего модницы дополняют свои образы классической черной или молочной сумкой, впрочем, их образы также довершают цветные варианты – лаймовые, желтые или коралловые.

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Благодаря звездам стритстайла сумка The Mini Jodie стала it-bag в 2021 году и до сих пор уверенно занимает первое место в их гардеробе. Шведская модель Эльза Госк до сих пор не может отказаться от любимого аксессуара, который носит уже несколько лет.

Похожую сумку с упорством представил бренд Miu Miu. Звезды стритстайла также часто используют эту модель в своих аутфитах.

В общем, если вам кое-что проелась эта модель, то вы можете делать ставку на похожие по форме модели в форме полумесяца.

Модель Кендалл Дженнер с осени носит сумку Sardine от Bottega Veneta в форме небольшого изогнутого мешочка, металлическая ручка которой сделана в форме рыбы. Есть большая вероятность того, что эта сумка совсем скоро превзойдет минималистичную версию Mini Jodie и станет главным аксессуаром сезона.