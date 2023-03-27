2023 год стал годом возвращения модных трендов, пишет 24 канал. Ярким примером тому стало возвращение аксессуара с 80-х годов – большой цветочной аппликации.

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Цветочное украшение заняло ведущее место в гардеробе модниц, поэтому они уже активно носят наряды с цветами и даже довершают свои образы чокером с массивным цветком.

Флористический мотив нашел свое место на платьях, юбках и топах. Дизайнеры даже создали изящные туфли с цветочной аппликацией. Чаще модницы примеряют аксессуар с цветком, который позволяет добавить аутфиту интересной изюминки.

Аксессуар с массивным цветком уже стал вирусным и заполонил сердца многих трендсеттерок. Идеальным сообщником такого аксессуара являются наряды для уникальных и праздничных выходов – белоснежные жакеты, сдержанные черные блейзеры или яркие корсеты.

В этом году особое внимание в наших образах занимает деним, так что если вы создали интересный образ на основе джинсов и корсета – не бойтесь примерить чокер с денимовым цветком, который станет идеальным довершением такого монохромного аутфита.

Благодаря такому аксессуару можно получить бесконечное количество образов, так что экспериментируйте и вдохновляйтесь образами стильных девушек.