Сумка – найпопулярніший елемент гардеробу багатьох дівчат, пише 24 канал. Цей аксесуар допомагає зробити наш образ стильним та цікавішим. Дизайнери представили чимало цікавих сумок, на яких треба звернути увагу цього сезону.

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У стилі нульових

Нульові вже активно увірвалися в наші тренди. Модні інфлюенсери все частіше почали доповнювати свої весняні образи яскравими аксесуарами, на які ми радимо вам звернути увагу.



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Гігантські

У наші тренди помало входить мода на гігантський розмір сумки. Таку габаритну сумку під час нещодавнього виходу продемонструвала нам всім Розі Гантінгтон-Вайтлі та Олівія Вайлд. Вони обрали сумку від Saint Laurent, яка стане гарним супутником для подорожей, оскільки дуже вмістка та зручна.



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Цікаві

У моді зараз багато сумок у вигляді сердечок. Модниці доповнюють ними свої стильні аутфіти, тож якщо ви хочете бути в тренді, придбайте собі на весняно-літній сезон сумку у вигляді опуклого серця.



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Класика

Індустрія моди так влаштована, що одну трендову сумку, яка була популярною цілий сезон, згодом відтінить інша сумка, втім серед багатьох моделей завжди актуальною залишатиметься класика, тому варто мати у своєму гардеробі аксесуар, який пасуватиме до всього.



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Модні сумки на весну 2023 / Фото з Pinterest