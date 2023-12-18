Какие шарфы этой зимы самые популярные: лучшие варианты

Без длинного шарфа невозможно себе представить зимний гардероб. Он стильное дополнение к нашим образам, ведь мы можем его носить с пуховиком, дубленкой или шубой. Стоит только обмотать вокруг шеи или оставить висеть на спине свободным.

Модницы также стилизуют шарф вместо шапки, набрасывая его на голову, так что стилизаций этого элемента гардероба есть множество. Шарф является неотъемлемой частью самых стильных зимних образов, поэтому рассказываем, какие цвета и модели актуальны в этом сезоне.

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Однотонные шарфы

Такой базовый шарф вне трендов. Изделие можно стилизовать каждый раз по-новому, создавая монохромные образы с верхней одеждой или сочетать с другим цветом, если это будет целесообразно и стильно выглядеть.

Цветные шарфы

Яркий шарф способен придать зимнему образу определенную изюминку. Вы можете добавить яркий шарф к сдержанному образу или добавить оптимистическое настроение вместе с ярким пуховиком или головным убором.

Картать шарфы

Шарф в клетку также не выходит из моды и остается актуальным. Среди классических оттенков – темно-синий, коричневый, бежевый и т.д.

Важно обратить внимание на длину. Удерживайтесь от коротких шарфов в пользу длинных, которые актуальны в этом сезоне. Выбирайте для себя натуральное волокно (хлопок, шерсть разных видов), которые позволяют шарфу оставаться мягким и теплым.

Также вы можете смело выбирать для себя шарф и шапку одного цвета. Это выглядит красиво и совсем не по-детски. Кроме того, вы можете попытаться соединить шапку и верхнюю одежду одного цвета, а шарф – другого. Поверьте, такой образ будет смотреться красиво.