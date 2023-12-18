Модницы также стилизуют шарф вместо шапки, набрасывая его на голову, так что стилизаций этого элемента гардероба есть множество. Шарф является неотъемлемой частью самых стильных зимних образов, поэтому рассказываем, какие цвета и модели актуальны в этом сезоне.

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Однотонные шарфы

Такой базовый шарф вне трендов. Изделие можно стилизовать каждый раз по-новому, создавая монохромные образы с верхней одеждой или сочетать с другим цветом, если это будет целесообразно и стильно выглядеть.

Цветные шарфы

Яркий шарф способен придать зимнему образу определенную изюминку. Вы можете добавить яркий шарф к сдержанному образу или добавить оптимистическое настроение вместе с ярким пуховиком или головным убором.

Картать шарфы

Шарф в клетку также не выходит из моды и остается актуальным. Среди классических оттенков – темно-синий, коричневый, бежевый и т.д.

Важно обратить внимание на длину. Удерживайтесь от коротких шарфов в пользу длинных, которые актуальны в этом сезоне. Выбирайте для себя натуральное волокно (хлопок, шерсть разных видов), которые позволяют шарфу оставаться мягким и теплым.

Также вы можете смело выбирать для себя шарф и шапку одного цвета. Это выглядит красиво и совсем не по-детски. Кроме того, вы можете попытаться соединить шапку и верхнюю одежду одного цвета, а шарф – другого. Поверьте, такой образ будет смотреться красиво.