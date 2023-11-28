В этом сезоне стилисты обращают особое внимание на то, что лаконичные объемные шерстяные шарфы – must-have для вашего теплого образа. 24 Канал повествует, как выбрать шарф так, чтобы он был комфортным, модным и качественным.

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Размер

Не стоит покупать короткие шарфы. Один из главных трендов сезона – длинное изделие, которое вы сможете хорошо укутать вокруг шеи и уложить вдоль пальто или куртки. Следует также выбирать шарф такой ширины, чтобы при необходимости его удалось завязать вместо шапки или капюшона.

Состав

Чаще всего производители сочетают натуральное волокно (хлопок, шерсть разных видов) и синтетику (вискозу, акрил и т.п.). Именно натуральные ткани делают шарф теплым и мягким, а синтетика не дает ему потерять форму.

Скорее всего, чем больше в составе натуральных тканей, тем дороже будет вещь. Выбирайте склад по своим финансовым возможностям и по тому, насколько теплым он должен быть.

Цвет

В сезон зимы 2023/24 наиболее трендовыми являются однотонные шарфы.

Черную или серую верхнюю одежду сочетать с аксессуаром по цвету будет легко – подойдут любые цвета, подходящие под вашу кожу и глаза.

Перед тем, как подбирать шарф под однотонное пальто или куртку других цветов, следует решить, будет ли шарф акцентом в образе. Если да, то откройте цветной круг (или круг Иттена) и найдите на нем цвет своей верхней одежды. Тот цвет, который расположен прямо напротив, и будет идеальным контрастным цветом для шарфа.





Контрастные цвета / Фото shutterstock

Чтобы мягко и спокойно соединить шарф с другой одеждой, ищите оттенки, которые вам нужны, наряду с цветом вашей одежды.



Спокойное сочетание / Фото shutterstock

А в случае, если ваша верхняя одежда не однотонна, то желательно, чтобы цвет шарфа повторял один из цветов на куртке.

Качество

Обратите внимание, хорошо ли обработаны края изделия. Если на шарфе есть швы, то из них не должны торчать нити. Цвет должен быть равномерным. А если вы выбрали вязаный шарф, то присмотритесь, не распустились ли петли.