Для многих завязывание шарфа является проблемой, для решения которой может потребоваться много времени, информирует 24 Канал. Но не беспокойтесь: чтобы научиться носить этот аксессуар правильно, нужно выучить 5 простых техник.
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Двойная петля
Изысканный метод двойной петли / Фото тикток @bobrownn
Безусловно, главная функция шарфа – оберегать нас от холода. Впрочем, в этом сезоне это один из главных трендов, который подчеркнет элегантность. Чтобы добиться желаемого эффекта, рекомендуем попробовать простую технику "двойная петля".
Принцип техники:
- Одеваем шарф за шею, чтобы его продолжение было спереди, а одна часть оставалась длиннее.
- Обматываем более длинную часть вокруг правой руки.
- Надеваем эту часть за голову, чтобы образовалась петля.
- Хвостик этой части шарфа продвигаем в образовавшуюся петлю, но не до конца.
- Другую часть шарфа продвигаем туда и затягиваем.
Закрываем голову
Голова будет в тепле / тикток @kellyydoann
Использовав эту технику завязывания шарфа, удастся позаботиться о том, чтобы в тепле была не только ваша шея, но и голова.
Как это сделать:
- Одеваем шарф так, чтобы его окончания были на спине.
- Правую часть обматываем вокруг шеи, чтобы она оказалась спереди.
- Продвигаем ее внутрь части, которую обматывали вокруг себя.
- Аналогично поступаем с левым окончанием шарфа.
- Одеваем заднюю часть аксессуара на голову как капюшон.
Чтобы стилизовать этот метод, можно добавить черные узкие очки.
И спереди, и сзади
Выглядеть непревзойденно и спереди, и сзади / Фото тикток @bobrownn
Теперь вам не нужно беспокоиться, какой вид имеет шарф сзади. Следующая техника обеспечит изысканный вид со всех ракурсов.
Как завязать:
- Шарф надеваем за голову, чтобы окончание было впереди
- Правую часть обматываем вокруг левой
- Продвигаем продолжение в пространство между шеей и шарфом
- Затягиваем, оставив длинный хвостик шарфа за спиной, а короче впереди
Простой метод с изюминкой
Шарф будет выглядеть просто, но с изюминкой / Фото тикток @richellezz
Помните, что простота – сестра таланта! Завязанный таким образом шарф точно дополнит образ как до зимней куртки, так и пальто.
Чтобы повторить этот узел, вам нужно:
- Сложить аксессуар пополам.
- Закинуть за шею.
- Продеть в петлю оба конца шарфа и затянуть.
Двойная петля 2.0
Тепло и стиль – именно об этом методе / Фото тикток @_natalikim
Милоты и одновременно загадочности придаст вашему образу этот метод завязывания шарфа.
Шаги:
- Складываем шарф вдвое.
- Обматываем вокруг шеи.
- С двух концов выбираем один и продвигаем в петлю.
- С другой частью поступаем так же.
- Поправляем и наслаждаемся своим отражением в зеркале.
Не бойтесь пробовать новые методы завязывания шарфов. Это разнообразит ваш стиль и поможет выглядеть каждый день уникально!