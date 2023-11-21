Для многих завязывание шарфа является проблемой, для решения которой может потребоваться много времени, информирует 24 Канал . Но не беспокойтесь: чтобы научиться носить этот аксессуар правильно, нужно выучить 5 простых техник.

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Двойная петля

Изысканный метод двойной петли / Фото тикток @bobrownn

Безусловно, главная функция шарфа – оберегать нас от холода. Впрочем, в этом сезоне это один из главных трендов, который подчеркнет элегантность. Чтобы добиться желаемого эффекта, рекомендуем попробовать простую технику "двойная петля".

Принцип техники:

Одеваем шарф за шею, чтобы его продолжение было спереди, а одна часть оставалась длиннее. Обматываем более длинную часть вокруг правой руки. Надеваем эту часть за голову, чтобы образовалась петля. Хвостик этой части шарфа продвигаем в образовавшуюся петлю, но не до конца. Другую часть шарфа продвигаем туда и затягиваем.

Закрываем голову

Голова будет в тепле / тикток @kellyydoann

Использовав эту технику завязывания шарфа, удастся позаботиться о том, чтобы в тепле была не только ваша шея, но и голова.

Как это сделать:

Одеваем шарф так, чтобы его окончания были на спине. Правую часть обматываем вокруг шеи, чтобы она оказалась спереди. Продвигаем ее внутрь части, которую обматывали вокруг себя. Аналогично поступаем с левым окончанием шарфа. Одеваем заднюю часть аксессуара на голову как капюшон.

Чтобы стилизовать этот метод, можно добавить черные узкие очки.

И спереди, и сзади

Выглядеть непревзойденно и спереди, и сзади / Фото тикток @bobrownn

Теперь вам не нужно беспокоиться, какой вид имеет шарф сзади. Следующая техника обеспечит изысканный вид со всех ракурсов.

Как завязать:

Шарф надеваем за голову, чтобы окончание было впереди Правую часть обматываем вокруг левой Продвигаем продолжение в пространство между шеей и шарфом Затягиваем, оставив длинный хвостик шарфа за спиной, а короче впереди

Простой метод с изюминкой

Шарф будет выглядеть просто, но с изюминкой / Фото тикток @richellezz

Помните, что простота – сестра таланта! Завязанный таким образом шарф точно дополнит образ как до зимней куртки, так и пальто.

Чтобы повторить этот узел, вам нужно:

Сложить аксессуар пополам. Закинуть за шею. Продеть в петлю оба конца шарфа и затянуть.

Двойная петля 2.0

Тепло и стиль – именно об этом методе / Фото тикток @_natalikim

Милоты и одновременно загадочности придаст вашему образу этот метод завязывания шарфа.

Шаги:

Складываем шарф вдвое. Обматываем вокруг шеи. С двух концов выбираем один и продвигаем в петлю. С другой частью поступаем так же. Поправляем и наслаждаемся своим отражением в зеркале.