Для багатьох зав'язування шарфа є проблемою, на вирішення якої може знадобитися багато часу, інформує 24 Канал. Та не хвилюйтесь: щоб навчитися носити цей аксесуар правильно, потрібно вивчити 5 простих технік.
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Подвійна петля
Вишуканий метод подвійної петлі / Фото тікток @bobrownn
Беззаперечно, головна функція шарфа – оберігати нас від холоду. Утім, цього сезону ця річ – один із головних трендів, який підкреслить елегантність. Щоб досягнути бажаного ефекту, рекомендуємо спробувати просту техніку "подвійна петля".
Принцип техніки:
- Одягаємо шарф за шию, щоб його продовження було спереду, а одна частина залишалася довшою.
- Обмотуємо довшу частину навколо правої руки.
- Надягаємо цю частину за голову, щоб утворилася петля.
- Хвостик цієї частини шарфа просуваємо в утворену петлю, але не до кінця.
- Іншу частину шарфа просуваємо туди і затягуємо.
Закриваємо голову
Голова буде в теплі / Фото тікток kellyydoann
Використавши цю техніку зав’язування шарфа, вдасться подбати про те, щоб у теплі була не тільки ваша шия, але й голова.
Як це зробити:
- Одягаємо шарф так, щоб його закінчення були на спині.
- Праву частину обмотуємо навколо шиї, щоб вона опинилась спереду.
- Просуваємо її всередину частини, яку обмотували навколо себе.
- Аналогічно робимо із лівим закінченням шарфа.
- Одягаємо задню частину аксесуара на голову ніби капюшон.
Аби стилізувати цей метод, можна додати чорні вузькі окуляри.
І спереду, і ззаду
Виглядати неперевершено і спереду, і ззаду / Фото "тікток @bobrownn"
Тепер вам не потрібно перейматися, який вигляд має шарф ззаду. Наступна техніка забезпечить вишуканий вигляд з усіх ракурсів.
Як зав'язати:
- Шарф одягаємо за голову, щоб закінчення було спереду
- Праву частину обмотуємо навколо лівої
- Просуваємо продовження у простір між шиєю і шарфом
- Затягуємо, залишивши довший хвостик шарфа за спиною, а коротший попереду
Простий метод з родзинкою
Шарф виглядатиме просто, але з родзинкою / Фото тікток @richellezz
Пам'ятайте, що простота – сестра таланту! Зав'язаний таким чином шарф влучно доповнить образ як до зимової куртки, так і пальта.
Аби повторити цей вузол вам потрібно:
- Скласти аксесуар навпіл.
- Закинути за шию.
- Продіти в петлю обидва кінці шарфа і затягнути.
Подвійна петля 2.0
Тепло і стиль – саме про цей метод / Фото тікток @_natalikim
Милоти і водночас загадковості додасть у ваш образ цей метод зав'язування шарфа.
Кроки:
- Складаємо шарф вдвоє
- Обмотуємо навколо шиї
- З двох кінців обираємо один і просуваємо в петлю
- З іншою частиною робимо так само
- Поправляємо і насолоджуємося своїм відображенням в дзеркалі
Не бійтеся пробувати нові методи зав'язування шарфів. Це урізноманітнить ваш стиль і допоможе виглядати щодня унікально!