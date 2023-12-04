Эти три аксессуара – такие же полноценные члены зимнего гардероба, как пальто, обувь или пуховик. И для гармоничного образа недостаточно просто купить шарф, шапку и варежки одного цвета: чтобы удачно соединить их между собой и с другими вещами, также нужно учитывать правила комбинаций. Наиболее универсальными из них поделилась украинская стилистка Елена Шевченко.

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По меньшей мере одна деталь – другого цвета

Когда все позиции одного цвета, это слишком. Лучше взять две единицы в качестве акцента, а одну – под цвет верхней одежды.



Варианты сочетания шапки, шарфа и перчаток / Фото Елена Шевченко

Шапка и шарф одного цвета

Имиджмейкер уверена, что шапка и шарф одного цвета — это роскошно и совсем не по-детски.

Эти два изделия в одной колористике создают единую зону у лица. Так его можно подсветить и подчеркнуть. Но если выбираете такой вариант, то варежки берите в цвет обуви, сумки или верхней одежды.





Удачные образы, где шапка и шарф одного цвета / Фото Елена Шевченко

Шапка цвета пальто или куртки + акцентный шарф

Попробуйте объединить шапку и верхнюю одежду одним цветом, а шарф выбрать любого контрастного цвета. Тогда перчатки подберите либо в тон шарфа, либо шапки и верхней одежды.

Когда мы выбираем акцентные части образа в портретной зоне, то очень важно учитывать собственный цветотип. Помните об этом, ведь если выберите окрас, который не подходит под вашу кожу, волосы и глаза, то свою природную красоту вы подадите не наиболее выгодно.



Удачные образы, где шапка в цвет куртки, а шарф – акцентный / Фото Елена Шевченко

Шарф с принтом + однотонная шапка

Это вариант для любителей разумно сложенных ярких образов. Возьмите принтованный шарф, выберите одну из деталей рисунка на нем и шапку подберите в цвет этой детали. В этом случае перчатки лучше покупать такие как верхняя одежда или такие, как шапка.



Удачные образы, где шарф с принтом, а шапка однотонная / Фото Елена Шевченко

Шапка+перчатки акцентного цвета

Если хорошо ориентируетесь в подходящих цветах, то можете экспериментировать с несколькими акцентными вещами. В этом случае шарф берите в тон верхней одежды.



Удачные образы, где шарф и варежки акцентного цвета / Фото Елена Шевченко

Шарф + шапка в цвет верхней одежды + акцентные перчатки и сумка

Такие образы переносят упор на руки и сумку. Это удачный вариант для тех, кто хочет скорректировать объем лица.