Ці три аксесуари – такі ж повноцінні члени зимового гардероба, як пальто, взуття чи пуховик. І для гармонійного образу не достатньо просто купити шарф, шапку і рукавиці одного кольору: щоб вдало поєднати їх між собою та з іншими речами, також треба зважати на правила комбінацій. Найбільш універсальними з них поділилася українська стилістка Олена Шевченко.

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Щонайменше одна деталь – іншого кольору

Коли всі позиції одного кольору, то це занадто. Краще взяти дві одиниці як акцент, а одну – під колір верхнього одягу.



Варіанти поєднання шапки, шарфа і рукавиць / Фото Олена Шевченко

Шапка та шарф одного кольору

Іміджмейкерка упевнена, що шапка та шарф одного кольору — це розкішно і зовсім не по-дитячому.

Ці два вироби в одній колористиці створюють єдину зону біля обличчя. Тож так його можна підсвітити та підкреслити. Але якщо обираєте такий варіант, то рукавиці беріть в колір взуття, сумки чи верхнього одягу.





Вдалі образи, де шапка і шарф одного кольору / Фото Олена Шевченко

Шапка кольору пальто чи куртки + акцентний шарф

Спробуйте обʼєднати шапку та верхній одяг одним кольором, а шарф обрати будь-який контрастний. Тоді рукавиці підберіть або в тон шарфа, або шапки та верхнього одягу.

Коли ми обираємо акцентні частини образу у портретній зоні, то дуже важливо зважати на власний кольоротип. Памʼятайте про це, адже якщо оберете забарвлення, яке не підходить під вашу шкіру, волосся і очі, то свою природну красу ви подасте не найбільш вигідно.



Вдалі образи, де шапка в колір куртки, а шарф – акцентний / Фото Олена Шевченко

Шарф з принтом + однотонна шапка

Це варіант для любителів розумно складених яскравих образів. Візьміть принтований шарф, оберіть одну з деталей малюнка на ньому, і шапку підберіть в колір цієї деталі. В цьому випадку рукавиці краще купувати такі як верхній одяг, або такі, як шапка.



Вдалі образи, де шарф з принтом, а шапка однотонна / Фото Олена Шевченко

Шапка + рукавиці акцентного кольору

Якщо добре орієнтуєтеся в кольорах, які вам пасують, то можете експериментувати з кількома акцентними речами. У цьому випадку шарф беріть в тон верхнього одягу.



Вдалі образи, де шарф і рукавиці акцентного кольору / Фото Олена Шевченко

Шарф + шапка в колір верхнього одягу + акцентні рукавиці та сумка

Такі образи переносять акцент на руки та сумку. Це вдалий варіант для тих, хто хоче скорегувати обʼєм обличчя.