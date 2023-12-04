Усі представлені варіанти взуття – не новинка для нас. Вони й раніше були популярними та досі не втрачають своєї актуальності. Деякі з них зараз є на піку своєї трендовості, інші ж – лише починають набирати обертів. Що краще пасуватиме до вашого зимового вбрання – обирати вам.

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Хайкери

Це взуття є зносостійким, тож стане вигідною інвестицією, адже прослужить вам кілька років. А ще хайкери є зручними й теплими, тож будуть ідеальною парою взуття на зимовий сезон.



Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja

Уггі

Увесь інстаграм "кишить" образами з уггами, тож ви точно знаєте наскільки це взуття є зараз популярним. Обирайте для себе класичні коричневі чи кремові варіанти на масивній підошві.



Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja

Черевики на шнурівці та челсі

Це базове взуття, яке не виходить з моди та однаково красиво пасує до будь-якого верхнього одягу. Також можете ще додавати до цього списку тімберленди чи Dr. Martens.



Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja

Moon boots

Таке взуття чудово впишеться в образи для зимового відпочинку. Воно тепле і не дозволить вам мерзнути на вершинах засніжених гір. До найпопулярніших кольорів належить білий, кремовий та чорний.



Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja

Клоги, мюлі з хутром

Таке взуття не є зручним на морози, але вноно доволі інстаграмне, адже його мають у своєму гардеробі всі світові модниці. Модел Ugg Tazz Mules обов’язково одягайте зі шкарпетками, але обмежте носіння в мінусову температуру.

Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja

Дутики

Це взуття ідеально вписується до лосинів, джогерів, штанів палаццо чи джинсів. А ще вони дуже мило виглядають на нозі, тож точно вам сподобаються.



Стильне взуття на зиму 2023/24 / Фото інстаграм @gulevatatanja