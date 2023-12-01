Тепер фешн-експерти пророкують бордовим чоботам шалений успіх в поточному сезоні. І хоча модні бренди уже десятиліттями регулярно інтерпретують різні форми такого взуття, цього року інтегрувати їх у свій гардероб може кожна.

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Послуговуючись образами світових знаменитостей, розповідаємо, як це зробити.

Кендалл Дженнер

Світська левиця підкреслила сірий тренч з поясом на талії бордовими шкіряними чоботами на високих підборах. Образ завершили окуляри в авіаторській оправі.

Вікторія Бекхем

Британська модельєрка також не пропустила цей тренд. До актуального взуття вона обрала строгу приталену сорочку небесного кольору, яку заправила в бордову максіспідницю. Монохромний низ образу зірка доповнила сумкою в тон.

Також ви можете надихатися образами відомих інстаграм-інфлюенсерок та брендів.



Вдала стилізація бордових чобіт / Фото Sézane



Поєднання бордових чобіт і мʼятного одягу / Фото pinterest RD's Obsessions



Вдала стилізація бордових чобіт / Фото Annie Eber