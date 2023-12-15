Для любительниц кроссовок тренды очень важны, так что fashion-эксперты посмотрели модные показы, все уличные аутфиты и уже определили, какие кроссовки будут актуальны в 2024 году.

Обратите внимание Антитрендовые угги: 3 пары обуви, безнадежно вышедшие из моды

Знаем, насколько модными были кроссовки Adidas Samba в этом году, впрочем, время познавать новые модели кроссовок. Некоторые модели вы уже могли видеть, а вот некоторые станут для вас новинкой.

Футболкор

По всей вероятности, кроссовки в стиле футболкор станут в 2024 году очень популярными. Эти кроссовки – дань винтажной футбольной моде, которые можно носить с повседневным нарядом.



Трендовые кроссовки 2024 / Фото Pinterest

Желтые кроссовки

Onitsuka Tiger Mexico 66 уже прорывались в модные тренды летом. Они завершали образы модниц от Лондона до Стокгольма. Носите желтые кроссовки в паре с джинсами и брюками палаццо, или примерите монохромный образ.



Трендовые кроссовки 2024 / Фото Pinterest

Ретро кроссовки

Такие "отцовские кроссовки" стали любимой обувью модных инфлюэнсерок. Несмотря на то, что они предназначены для спорта, девушки смело их примеряют к своим обыденным образам.



Трендовые кроссовки 2024 / Фото Pinterest

Минималистичные плимсолы

Если вы ищете что-то очень сдержанное и простое, советуем обратить внимание на плимсолы или слипоны. Эта обувь очень минималистичная и подойдет под любую одежду.



Трендовые кроссовки 2024 / Фото Pinterest

Цветные Adidas

В 2024 году в моду войдут красочные кроссовки Adidas Gazelles. Они уже начали раскупаться, как горячие пирожки. Эти кроссовки девушки любят не только из-за винтажности, но и благодаря ярким цветам, которые хорошо сочетаются в летних костюмах и платьях.



Трендовые кроссовки 2024 / Фото Pinterest