Для любительок кросівок тренди дуже важливі, тож fashion-експерти передивилися модні покази, усі вуличні аутфіти та вже визначили, які кросівки будуть актуальними у 2024 році.
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Знаємо, наскільки модними були кросівки Adidas Samba цього року, втім час пізнавати нові моделі кросівок. Деякі моделі ви могли вже бачити, а от деякі стануть для вас новинкою.
Футболкор
Цілком ймовірно, що кросівки у стилі футболкор стануть у 2024 році дуже популярними. Ці кросівки – данина вінтажній футбольній моді, які можна носити з повсякденним вбранням.
Трендові кросівки 2024 / Фото Pinterest
Жовті кросівки
Onitsuka Tiger Mexico 66 вже проривалися в модні тренди влітку. Вони довершували образи модниць від Лондона до Стокгольма. Носіть жовті кросівки в парі з джинсами та штанами палаццо, або ж приміряйте монохромний образ.
Трендові кросівки 2024 / Фото Pinterest
Ретро-кросівки
Такі "батькові кросівки" стали улюбленим взуттям модних інфлюенсерок. Попри те, що вони призначені для спорту, дівчата їх сміливо приміряють до своїх буденних образів.
Трендові кросівки 2024 / Фото Pinterest
Мінімалістичні плімсоли
Якщо ви шукаєте щось дуже стримане та просте, то радимо звернути увагу на плімсоли чи сліпони. Це взуття дуже мінімалістичне та підійде під будь-який одяг.
Трендові кросівки 2024 / Фото Pinterest
Кольорові Adidas
У 2024 році у моду увійдуть яскраві кросівки Adidas Gazelles. Вони вже почали розкуповуватися, як гарячі пиріжки. Ці кросівки дівчата люблять не лише через вінтажність, але й завдяки яскравим кольорам, які гарно поєднуються до літніх костюмів та суконь.
Трендові кросівки 2024 / Фото Pinterest