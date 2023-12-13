7 цветов обуви, которые будут лидировать в тенденциях 2024 года: яркие примеры

Обувь является важным аспектом в создании образов вне зависимости от сезона, поскольку задает нашему аутфиту должного тона. Сапоги на каблуке, балетки, лоферы, кроссовки или угги способны каждому образу создать особое настроение. Не менее важную роль играет цвет, поэтому рассказываем об актуальной палитре обуви на 2024 год.

Цвет является предвестником новых тенденций. Благодаря актуальной обуви вы сможете подобрать для себя наряды перед новым сезоном.

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Британские fashion-эксперты определили 7 главных цветов среди обуви, которые будут актуальны на протяжении всего 2024 года.

Красный

В этом году красный стал настоящим хитом осенне-зимнего сезона, так что уверенно перейдет в 2024 год. Можете сочетать красный наряд с другими красными элементами гардероба, или же носить с базовым черным, белым или молочным нарядом.

Коричневый

Коричневый цвет стал верхом шика. Он принадлежит к эстетике тихой роскоши и достиг своего пика в летние месяцы, поэтому бренды представили в сентябре коричневую обувь для коллекции весна-лето 2024 года.

Серебристый

Металлик или серебро сейчас особенно в центре внимания, поэтому мода на этот оттенок остается не только на наряде, но и на обуви. Выбирайте на весну для себя туфли-лодочки или босоножки в серебристом оттенке.

Белый

Раньше белые туфли не часто использовали в образах, ведь они непрактичны и требуют много внимания. Впрочем, дизайнеры представили обувь с интересными деталями и в оригинальных моделях, поэтому обойти их вниманием невозможно.

Зеленый

Кроме красного, на подиумах также активно преобладал зеленый цвет обуви. Эффектные босоножки или туфли точно добавят интересную изюминку вашему образу.

Золотистый

Если в моде серебристый оттенок, то золото в таком случае не может отставать. И хотя в 2024 году внимание будет уделяться металлическим оттенкам, золотые тона также будут очень важны.

Голубой

Нежный цвет на обуви станет красивым дополнением к офисным строгим образам или расслабленным романтичным аутфитам. Выбирайте в этом цвете туфли, балетки или даже кроссовки.