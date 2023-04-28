Такие хрупкие, минималистические и чуть-чуть инфантильные балетки очень стремительно перескочили с прошлогодних антитрендов сразу на первую позицию трендов этого сезона. Теперь балетки относятся к самым модным вещам весенне-летнего сезона.

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Украинская стилистка Яна Платонова сделала подборку из 27 стильных образов, благодаря которым вы можете натренировать свой глаз и начать экспериментировать.

Стилизуйте балетки этой весной и летом вместе с любимыми джинсами, кардиганами и лонгсливами. Довершайте образы тренчами, пальто и модными твидовыми жакетами. Не забывайте о костюмных блейзерах и джинсовых куртках оверсайз, а также об аксессуарах – стильной сумке и солнцезащитных очках.

Что касается балеток, то в этом сезоне делайте ставку на лаконичные балетки с ремешками в стиле Мэри Джейн, на классические двухцветные балетки с бантиком от Chanel или тканевую обувь, похожую на пуанты балерины. Все они сейчас актуальны.

Если же вы хотите выделить свой стиль и добавить определенную изюминку, обратите внимание на балетки-таби с раздвоенным передом Maison Margiela.



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram



Модные балетки 2023 – с чем их носить / Фото с Instagram