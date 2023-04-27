Кроссовки больше не ограничиваются сочетанием с леггинсами или джинсами, теперь они завершают любой образ – от брючных костюмов до юбок и платьев.

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Если вы хотите вдохновиться на покупку удобной и стильной обуви, которую можно носить весь день, то рекомендуем обратить внимание на выбор модниц из Лондона. Вы найдете ретро-силуэты и разноцветные модели.

Adidas Samba

В этом году, пожалуй, невозможно обойти такие кроссовки как Adidas Samba. Эти прорывные кроссовки были подмечены у всех – от Кендалл Дженнер до Беллы Хадид. Лондонские модницы тоже не отстают от трендов, поэтому дополняют свои образы именно этой обувью. Кстати, если вам не удастся приобрести такую пару, Adidas Gazelle станут выгодной альтернативой.

New Balance 530

Эти кроссовки снова появились на модных радарах. В этом сезоне в центре внимания модель 530 в ретро-стиле.

Onitsuka Tiger

Такие кроссовки в ярком желтом цвете легко бросаются в глаза, и кажется, их трудно соединить с одеждой. Однако лондонские модницы дополняют их не только базовыми джинсами, но и белоснежными платьями.



Любимые кроссовки британок на весну / Фото с Instagram

Veja Venturi

Кроссовки Veja Campo имели невероятный успех в прошлом сезоне, впрочем уже сейчас фаворитом стал более громоздкий силуэт Venturi. Эти кроссовки также производятся из эксклюзивной ткани из переработанного полиэстера.

Reebok

Мода сейчас проживает настильгическое время и возвращается к тенденциям 90-х и нулевых. Reebok вернулись к своим винтажным культовым силуэтам, которые прекрасно подходят под ретро-стиль и идеально сочетаются с брюками карго и мешковатыми джинсами.



Любимые кроссовки британок на весну / Фото с Instagram