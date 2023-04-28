Такі тендітні, мінімалістичні та трохи інфантильні балетки дуже стрімко перескочили з минулорічних антитрендів одразу на першу позицію трендів цього сезону. Тепер балетки належать до наймодніших речей весняно-літнього сезону.

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Українська стилістка Яна Платонова зробила добірку з 27 стильних образів, завдяки яким виз можете натренувати своє око та почати експериментувати.

Стилізуйте балетки цієї весни та влітку разом з улюбленими джинсами, кардиганами і лонгслівами. Довершуйте образи тренчами, пальтами та модними твідовими жакетами. Не забувайте про костюмні блейзери та джинсові куртки оверсайз, а також про аксесуари – стильну сумку та сонцезахисні окуляри.

Щодо балеток, то цього сезону робіть ставку на лаконічні балетки з ремінцями у стилі Мері Джейн, на класичні двоколірні балетки з бантиком від Chanel або тканинне взуття, яке схоже на пуанти балерини. Всі вони зараз є актуальними.

Якщо ж ви хочете виокремити свій стиль та додати певної родзинки, зверніть увагу на балетки-табі з роздвоєним передом від Maison Margiela.



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram



Модні балетки 2023 – з чим їх носити / Фото з Instagram