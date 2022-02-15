Модель Жозефин Скривер надела на Супербоул кожаный топ от украинского бренда CULTNAKED

На Супербоул в Калифорнии всегда собирается немало знаменитостей. Датская модель Жозефин Скривер пришла на американский футбол в кожаном топе от бренда CULTNAKED.

В городе Инглвуд, в Калифорнии, на арене So-Fi Stadium прошло одно из главных спортивных событий США – Супербоул. Финал американского футбола посетили больше 100 знаменитостей.

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Папарацци заметили принца Гарри с принцессой Евгенией, Дженнифер Лопес и Бена Афлека, Джастина Бибера с женой Хейли, Кендалл Дженнер с бойфрендом-баскетболистом и многих других. К звездам присоединилась датская модель, бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жозефин Скривер.

Образ манекенщицы

28-летняя модель надела на спортивное событие голубые джинсы с разрезами на коленях и кожаное бандо KILLA черного цвета. Изделие Жозефин выбрала от украинского дизайнера со Львова Мэри Фуртас.

Датская манекенщица дополнила образ кроссовками и добавила несколько аксессуаров. На шею она надела золотистую цепочку, а на руку – серебристые браслеты.



Образ Жозефин Скривер на Супербоуле / Фото из инстаграма

Стоит отметить, что Мэри Фуртас не только замечательный дизайнер, но и отличный маркетолог. Девушка активно сотрудничает с мировыми стилистами, которые охотно соглашаются одевать звезд в изделия от украинского бренда.

В наряде от CULTNAKED красовались такие знаменитости, как Кендалл и Кайли Дженнер, Ариана Гранде, Зендая. А за последние несколько дней в вещах от дизайнера появлялись Жасмин Тукс и Меган Фокс. Оба выбрали роскошные топы и брюки из веганской кожи.